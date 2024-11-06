Адиев: «Соболев намекает, что хочет больше игрового времени, но это «Зенит»

Бывший тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос о выступлении форварда Александра Соболева в «Зените».

«Соболев сказал, что ему не хватает уверенности? Надо забить. Этим самым Соболев как бы намекает на то, что он хочет больше игрового времени. Но это «Зенит». И там очень большая конкуренция на всех позициях. Если Соболев не будет забивать, Семак не будет просто так все время ставить его в состав. Здесь ему надо забить и этим самым отвоевать большее игровое время», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

27-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака». С того момента он провел десять матчей за сине-бело-голубых, забил один гол и сделал одну результативную передачу.