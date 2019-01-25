Магомед Адиев – о возвращении Тетрашвили: "Было решено дать ему шанс"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев прокомментировал возвращение защитника Гурама Тетрашвили в состав команды, сообщает официальный сайт махачкалинской команды. 41-летний российский специалист рассказал о планируемой работе с игроками на сборе в Кисловодске.

Напомним, в ноябре 2018 года "Анжи" объявил расторжении контракта с 30-летним российским футболистом по обоюдному согласию сторон.

– Гурам сам изъявил желание поговорить со мной. Я ни одному футболисту в разговоре не отказываю. Поэтому пригласил его на беседу. Пообщались. Мы высказали свое видение и нашли точки взаимопонимания. Выработали консенсус относительно того, как мы должны двигаться. Было решено дать ему шанс. Тетрашвили заслуживает его, так как долгое время играл за "Анжи", находился в обойме. У каждого человека бывает недопонимание, но важно какие выводы он делает из этого. Я надеюсь, что Гурам сделал правильные выводы. По крайней мере в разговоре со мной Тетрашвили был искренен, и поэтому он возвращается. Надеемся, впредь у нас не будет доходить до критического состояния и Тетрашвили своей игрой докажет правильность нашего с ним разговора и поможет команде, – приводит слова Адиева пресс-служба "Анжи".

– Каков план на ближайшие дни и есть ли ясность по футболистам, которые точно останутся в команде? Кто еще уйдет?

– Мы не будем сбавлять нагрузок. Впереди та же беговая работа и в тренажерном зале. 28 января запланирована игра с "Биологом". После матча разъедемся по домам. 3 февраля вновь соберемся в Кисловодске на две недели. У нас много молодежи, по ней есть ясность. А на счет опытных футболистов, которые были в прошлом году, тяжело говорить. Пока открыто трансферное окно, мы можем любого игрока не досчитаться. В этом отношении мы живем одним днем. Сегодня никто не ушел – уже хорошо. Конечно, я, как тренер хотел бы, чтобы мы не несли потери. Я уже не говорю о какой-то глубине состава.

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