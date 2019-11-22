Магомед Адиев: «Клубы РПЛ просили еще подождать»

Новый главный тренер «Чайки» Магомед Адиев рассказал, обращались ли к нему представители РПЛ. Последним его местом работы был «Ахмат», где он выполнял функции помощника главного тренера.

— Разговоры были, с представителями некоторых клубов я встречался, но меня попросили еще подождать — в основном все переговоры сводились к этому, — цитирует Адиева News.ru. — Я всем с самого начала говорил, что я могу ждать только до Нового года, а дальше хочу работать, больших пауз в карьере сейчас делать нельзя. Пока буду работать в ФНЛ, а там если ко мне дальше снова возникнет интерес, то тогда можно будет обсудить сотрудничество. Повторюсь, сидеть без дела до лета я не хотел.

— То есть вам предлагали возглавить один из клубов РПЛ перед стартом следующего сезона?

— Может быть, не прямо до лета, но ещё подождать, не указывая каких-то конкретно сроков. В футболе многое должно сойтись, чтобы в клубе пошли на смену главного тренера. Но я не тот человек, который хочет вести переговоры за спиной у работающего специалиста. Это неблагодарно. Такое ведь может и со мной приключиться, а я бы этого не хотел. Поэтому я немного отошёл в сторону от подобных вещей. Сейчас сконцентрирован лишь на работе в «Чайке».

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