Магомед Адиев: "Если тренер не управляет командой, он должен уйти"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения от "Краснодара" в матче 21-го тура РПЛ (0:5) объявил об уходе в отставку. Специалист принял команду перед стартом сезона. После 21 матча махачкалинцы занимают 14-е место в таблице с 18 очками.

- Мы неправильно выглядели во многих компонентах, - сказал Адиев в эфире "Матч премьер". - "Краснодар" сильнее сыграл, показалось, что надо насытить центральную линию, чтобы не дать сопернику разбежаться, но мой план не сработал. Как тренер я проиграл и поэтому я надеюсь, что заявление, которое я подам руководству клуба, будет принято.

- То есть вы подаете в отставку?

- Да, я сегодня это хочу сделать. Если тренер не управляет действиями команды на поле, он должен уйти.