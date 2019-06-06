Магомед Адиев: "Анжи" должен собраться в Кисловодске, а отель не принимает. Команда выставлена на улицу"

Бывший главный тренер "Анжи" Магомед Адиев рассказал о проблемах с заселением команды перед матчем чемпионата России против "Краснодара". По его словам, махачкалинцам пришлось в срочном порядке менять место проживания, поскольку отель в Кисловодске не был оплачен.

- Перед матчем с "Краснодаром", где-то за неделю мы должны были собраться в Кисловодске на небольшой сбор, - сказал Адиев. - А отель нас не принимает. Нет оплаты. Команда выставлена на улицу. Гендиректор спросил меня: "Что делать?" Я сказал: "Может, уже прекратить эти мучения?". Хорошо, что удалось найти отель "Порт-Петровск" в Махачкале, благодарны человеку, который принимал нас там до конца сезона, он – большой любитель футбола.

С другой стороны, у многих игроков – жены, дети, снятые квартиры, а было сказано, что до конца второй части сезона "Анжи" будет базироваться в Кисловодске. В итоге ночью перед тренировкой ребятам говорят, что на следующий день мы переезжаем в Махачкалу. Нет билетов, семья, квартира – но нужно все бросить и наутро перебраться в Махачкалу. Я говорил: "Только что-то начало теплиться в команде, только все собрали – и опять ломать?". И я, как главный тренер, должен все компенсировать. (Илья Андреев, Андрей Сизякин)

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