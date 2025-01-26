Магкеев признался, что не получает поблажек на сборах «Пари НН» даже после двух тяжелых травм

Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал, что тренерский штаб команды не делает ему поблажек на сборах ввиду двух перенесенных разрывов крестообразных связок.

«В первые дни сборов ощущаю себя хорошо, выдерживаю все нагрузки, тренируюсь в полном объеме. Пока все устраивает, радует. Но первая часть сезона прошла скомкано, было много объективных проблем с этими «крестами»... Но я упорно работал и надеюсь, что справлюсь с этим.

Особое отношение? Нет, меня гоняют как всех. Я не прошу поблажек. Слушаю свое тело, стал опытнее, научился этому. И если выдерживаю такую работу, должен бегать наравне со всеми. Сборы [Виктора] Гончаренко? Это жестко, как и у всех. В большинстве случаев первые сборы самые сложные, закладывается база. Пока тяжеловато, усталость уже начала немного накапливаться, и ходят слухи, что легче не будет», — сказал игрок «РБ Спорт».

Магкеев выступает за «Пари НН» с лета 2024 года. В этом сезоне на счету 25-летнего россиянина 11 матчей во всех турнирах без результативных действий.