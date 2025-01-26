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Бывший игрок «Зенита» Стрепетов считает, что клубу не нужно искать замену Клаудиньо

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов предположил, как будет строиться игра команды после ухода полузащитника Клаудиньо.

«С уходом Клаудиньо игра «Зенита» изменится. Новый стержень пройдет по фамилиям Нино-Барриос-Вендел-Глушенков. Про Вендела и Глушенкова можно сказать: и один, и второй может забить, отдать острую передачу. Это будет новый креатив. Под них Сергей Семак должен подобрать фланги — там могут сыграть Мостовой, Педро, Лусиано, Мантуан... Плюс пришел новый игрок — Луис Энрике, возможностей которого мы пока не знаем. Говорят, он должен «разрывать» правый фланг, владеет великолепной обводкой, скоростью.

Барриосу лучше играть нас своей позиции — в опорной зоне. То, что он провел первый тайм матча с Иорданией в центре обороны, — временное явление. Когда колумбиец в порядке, «выжигает» на подступах к штрафной, я за оборону «Зенита» спокоен. Еще придет Дркушич, который поможет укрепить проблемные зоны.

Я думаю, «Зениту» не надо никого покупать после ухода Клаудиньо. У них достаточно классных игроков для выполнения задачи по завоеванию трофеев. Главное, чтобы они были в форме и не получали травм», — сказал Стрепетов «РБ Спорт».

24 января петербургский клуб победил в товарищеском матче сборную Иордании со счетом 1:0, гол забил нападающий Александр Соболев.

Источник: РБ Спорт
Клаудиньо
ФК Зенит
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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