Президент «Урала» Григорий Иванов поделился своим мнением о том, будет ли доигран сезон в РПЛ.

— Поступал ли в «Урал» проект протокола COVID, разработанного РФС и РПЛ?

— Пока никаких бумаг я не видел. Но есть понимание, что РФС и РПЛ хотят доиграть сезон. Дай бог, чтобы все получилось. Потому что люди устали уже жить без футбола. Реально соскучились по матчам.

— Как быть с легионерами?

— Насколько я знаю, этим вопросом сейчас занимается Роспотребнадзор, который сделал соответствующий запрос. Планируется, что 60 легионеров вернутся в Россию. Потому что без них нет смысла доигрывать чемпионат.

— Сколько легионеров «Урала» сейчас находится за границей?

— Семь футболистов и тренер по физподготовке. Пока непонятно, когда они точно смогут вернуться.

— Вы говорили, что чемпионат лучше обнулить.

— В принципе, я своей точки зрения не менял. Но ситуация меняется, и если есть сейчас такая возможность доиграть чемпионат, это нужно сделать. Людям нужно дать отдушину. Им без футбола тяжело. Пусть хоть и по телевизору, но они смогут наблюдать за матчами российского чемпионата. Если РФС примет такое решение, мы, конечно, ему подчинимся.

— Сколько потребуется недель футболистам, чтобы нормально подготовиться к возобновлению сезона?

— Этот вопрос лучше задавать тренерам. Кто-то говорит — две недели, кто-то — больше. Все-таки нужно понимать, что люди полтора месяца толком не тренировались, не играли. По-моему, самый крайний срок возобновления чемпионата — 28 июня.

— К этой дате реально успеть подготовить игроков?

— Если мы соберемся в 20-х числах мая, то все реально. Наверное, можно успеть тогда и к 21 июня подготовиться — такая дата тоже фигурирует.

— Успеете сыграть все матчи за месяц?

— Не знаю, будут ли еще доигрывать Кубок. Посмотрим. А в чемпионате осталось 8 туров. Если проводить по две игры в неделю, то за месяц, по идее, все можно успеть.

— Как быть с контрактами игроков, которые заканчиваются в мае-июне?

— Договоримся. Все доиграют этот сезон, если он возобновится. Это даже не обсуждается. (Виталий Айрапетов)