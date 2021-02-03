Дюков рассказал о своем отношении к массовой вакцинации от коронавируса в России

Президент РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью главному редактору «СЭ» Максиму Максимову выразил свое отношение к процессу вакцинации в России.

— Вы лично уже вакцинировались? — вопрос Дюкову.

— Да, «Спутником». Сделал это еще в сентябре, и многие мои знакомые поступили точно так же. Эта вакцина действительно эффективна, она стимулирует нужный иммунный ответ и защищает от вируса.

Начало массового вакцинирования — это одна из причин рассчитывать на то, что 2021 год будет более благополучным с точки зрения эпидемиологии, хотя, конечно, нам надо быть готовыми к временным реваншам со стороны вируса, каким-то локальным вспышкам, новым штаммам и, возможно, даже к третьей волне. Но в целом считаю, что после наработки иммунитета у населения ковид просто станет одним из ОРВИ или еще одним сезонным гриппом. И, может быть, уже в этом году болельщики смогут вернуться на трибуны без ограничений.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России в январе 2021 года.

(Максим Максимов)

Полностью интервью Александра Дюкова