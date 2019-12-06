Лунев провел автограф-сессию перед матчем с «Динамо»
18:17
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев провел автограф-сессию на стадионе «Газпром Арена», сообщает Twitter команды.
Автограф-сессия проходит перед матчем 19-го тура РПЛ с «Динамо».
Автограф-сессия Андрея Лунева на «Газпром Арене» ?? pic.twitter.com/2Xa479JaKd— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) December 6, 2019
Последний раз Лунев выходил на поле 2 октября в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1). В ноябре он получил травму плеча.
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