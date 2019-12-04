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Лунев проведет автограф-сессию перед игрой с «Динамо»

12:40
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Вратарь «Зенита» Андрей Лунев примет участие в автограф-сессии перед матчем 19-го тура РПЛ с «Динамо», который состоится 6 декабря, сообщает официальный сайт питерцев. Мероприятие пройдет на третьем этаже трибуны B «Газпром Арены» возле сектора B-103. Начало — 18:00 (мск). Продолжительность встречи с голкипером составит один час.

Последний раз Лунев выходил на поле 2 октября в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Бенфики» (3:1). В ноябре он получил травму плеча.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-12-03-novogodniy-promenad-andrey-lunev-provedet-avtograf-sessiyu-pered-igroy-protiv-dinamo.htm

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