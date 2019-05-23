Лунев назвал "золотой" матч "Зенита" в этом сезоне

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью "СЭ" рассказал, какой матч считает "золотым" в этом сезоне и после которого пришло осознание, что клуб не отдаст преимущество и выиграет чемпионат.

– Золотой матч "Зенита" – Грозный или Краснодар?

– Конечно, Краснодар! Это был самый показательный матч. После этого была еще серия из двух домашних игр, но точка всему – Краснодар. Приди мы к той серии в плохом психологическом состоянии, все могло сложиться иначе. Довлел бы результат – от краснодарцев всего три очка, там и "Локомотив" был бы рядом, да и вообще все команды плюс-минус равны, что "Динамо", что Самара. Все не так-то просто получилось бы.

Хотя мы и так начали плохо с динамовцами. С "Крыльями", наоборот, стартовали здорово, зато потом пропустили два гола. Но важнее всего тогда был результат и нельзя было растерять эмоции, полученные в игре с "Краснодаром". Иначе это просто свело бы к нулю все наши старания. Мы не могли себе такого позволить.

– Получается, в Краснодаре и появилось чувство, что "Зенит" не отдаст золото?

– Скорее всего. Не знаю, как у ребят, но от себя могу так сказать. В прошлом году, например, начали удачно, по игре все было неплохо – а потом в момент все изменилось, и хуже, хуже и хуже. И никто не знал, что нужно сделать, чтобы опять вернуться на свои рельсы. Жили так, как получалось.

Сейчас тоже был сложный период, по осени, с потерями очков – ненужными, не в матчах с прямыми конкурентами, а с командами из середины таблицы. Не сказать, что дежавю, но какая-то параллель начала появляться, и я старался гнать все эти мысли.

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