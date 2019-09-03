Лукас Сантос: «Мне не хочется повторять чью-то историю»

Новичок ЦСКА Лукас Сантос рассказал о своих сильных сторонах, а также о том, с кем из известных футболистов его сравнивали.

— Я очень люблю бить по воротам. В том числе и со стандартов. Но мне нравится не только это, — признался бразилец в интервью клубному каналу ЦСКА.

Я хорошо стою на ногах. Люблю идти в дриблинг. И искать позицию для удара не меньше, чем бить. Хотя если партнер будет в лучшей позиции, я всегда отдам ему пас.

— Ты выбрал 11-й номер. Почему?

— Сначала я хотел взять 8-й номер. Но потом узнал, что он занят. И под этим номером играет очень серьезный футболист.

Даже подумывал над 88-м. И тут мне сказали, что свободен 11-й. Я обрадовался, хотя одновременно это большая ответственность. Много известных футболистов играли под этим номером. Я хочу войти в историю ЦСКА под этим номером.

— С кем тебя сравнивали в Бразилии? Кто тебя вдохновлял?

— Меня сравнивали с Робинью. Он тоже невысокого роста. Когда я пришел в пять лет в «Васку да Гама», то мне сразу дали такое прозвище. Потом я принял осознанное решение от него отказаться. Мне не хочется повторять чью-то историю.

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