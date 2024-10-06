«Локомотив» подписал соглашения о сотрудничестве с региональными школами России
6 октября на «РЖД-Арене» Академия ФК «Локомотив» подписала сразу 14 соглашений о сотрудничестве с футбольными школами регионов России.
В Москву для подписания соглашений о сотрудничестве приехали руководители футбольных школ из целого ряда городов, среди которых Коломна, Ярославль, Орехово-Зуево, Иваново, Александров, Сергиев Посад, Калуга, Тула, Королев, Клин, Муром.
Это будет уникальный подход во взаимодействии Академии «Локомотива» с региональными партнерами. В работе будут задействованы все отделы Департамента развития молодежного футбола, в том числе аналитический, ментально-когнитивный, индивидуальный и селекционный.
«Департамент развития молодежного футбола продолжает совершенствовать единую систему подготовки молодых футболистов, и работа с региональными партнерами является важной стратегической целью. Главной задачей отдела по работе с регионами будет являться установление партнерских отношений со спортивными школами со всей России. Благодаря этому партнерству еще больше детей получат возможность проявить себя и попасть в поле зрения специалистов Академии «Локомотива», — подчеркнул заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола Борис Ротенберг.
«Подписание соглашений о сотрудничестве со школами из различных регионов России говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Надеюсь, наше внимание к другим футбольным школам даст возможность им развиваться и выходить на новый для себя уровень, а нам увидеть новых талантливых мальчишек», — сказал директор Академии ФК «Локомотив» Дмитрий Балашов.
Основным видом деятельности направления будет проведение тестирований физических качеств, игрового интеллекта и технической подготовкифутболистов. Планируется проведение обучения для тренерского и управленческого персонала школ в виде семинаров и вебинаров, а также стажировок в Академии «Локомотива». Одна из задач таких мероприятий — поделиться опытом и общей философией клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
2
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
3
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|1 : 1
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2