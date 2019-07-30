Луиз Адриану завтра будет продан в "Палмейрас". Условия сделки

Форвард "Спартака" Луиз Адриану завтра официально перейдет в "Палмейрас".

32-летний игрок подпишет контракт с бразильским клубом на 4 года. "Спартак" получит компенсацию около 1 миллиона евро и разгрузит платежную ведомость (зарплата футболиста составляет 4 миллиона евро). (Сергей Егоров)

Луиз Адриану перешел в московский клуб в январе 2017 года. Всего в составе "Спартака" нападающий провел 79 матчей и забил 25 мячей.

Контракт бразильца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2020 года. Его трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, cоставляет 5 миллионов евро.