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Источник: Чернов переходит из «Краснодара» в «Ростов» на правах аренды

«РБ Спорт»: Чернов переходит из «Краснодара» в «Ростов» на правах аренды
Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Евгений Чернов переходит в «Ростов», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, игрок перейдет в ростовский клуб на правах аренды сроком один год.

29-летний защитник перешел в «Краснодар» в октябре 2020 года из «Ростова» за 3 миллиона евро. Контракт футболиста с «быками» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Чернов принял участие в 10 матчах в составе «быков» и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/chernov-perehodit-iz-krasnodara-v-rostov-na-pravah-arendy/
Евгений Чернов
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