Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: три представителя «Спартака» назвали зенитовца Клаудиньо

6 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ. Для этого мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд-участниц сезона-2021/22.

По три футболиста «Спартака» из 11 поставили на первое место капитана и защитник красно-белых Георгия Джикию и полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Джикию лучшим назвали Руслан Литвинов, Александр Селихов и Александр Соболев, а Клаудиньо — Зелимхан Бакаев, Михаил Игнатов и Квинси Промес.

«Cпартак»: тройки лучших игроков чемпионата по версии футболистов. Фото «СЭ»

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».