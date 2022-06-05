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Сегодня, 14:02

Агент: «Думаю, Щетинин отправится с «Ростовом» на первый сбор команды»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, агент полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина, в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста.

«Ситуация продвигается. «Ростов» все так же намерен выкупить Кирилла у «Зенита». Думаю, он уже отправится с «Ростовом» на первый сбор команды», — сказал Клюев «СЭ».

Ранее о намерении «Ростова» выкупить Щетинина у «Зенита» сообщал «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 20-летний футболист дебютировал во взрослом футболе. На его счету 2 гола и одна результативная передача в 12 матчах Тинькофф РПЛ.

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Рубин – Уфа
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Уфа

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Матео Кассьерра

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П
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Зенит

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Краснодар

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