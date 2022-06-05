Лучший игрок РПЛ по версии футболистов лиги: Дзюба получил только один голос

Только один из 176 футболистов РПЛ включил Дзюбу в тройку лучших в чемпионате

6 июня «СЭ» назовет лучшего игрока чемпионата России по мнению футболистов РПЛ. Для этого мы провели традиционный опрос среди всех 16 команд-участниц сезона-2021/22.

В анкетах 176 футболистов премьер-лиги лишь один раз упомянут форвард Артем Дзюба. Зенитовец был лучшим игроком чемпионата-2018/19 и -2019/20 по версии футболистов, а в сезоне-2020/21 стал в голосовании вторым и уступил только одноклубнику Сердару Азмуну.

На этот раз Дзюба был включен в топ-3 только одним футболистом лиги. Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поставил форварда на второе место.

33-летний Дзюба провел в чемпионате-2021/22 28 матчей, забил 11 мячей и сделал 6 голевых передач. Вместе с командой из Санкт-Петербурга он стал чемпионом в четвертый раз подряд. После сезона воспитанник «Спартака» покинул сине-бело-голубых в статусе свободного агента.

Итоги голосования с участием 11 футболистов каждого из 16 клубов РПЛ по определению лучшего игрока чемпионата России-2021/22 — в полночь в «СЭ».