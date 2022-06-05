Агент Языджи: «Юсуф восстановился после травмы спины. Будет готов к первому тренировочному сбору»

Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал «СЭ» о состоянии игрока.

«Юсуф отдыхает в Турции. Он восстановился после травмы спины. Проводит тренировки. Понемногу начинает работать. Языджи будет готов к первому тренировочному сбору. Все хорошо», — сказал Чебеджи «СЭ».

В январе 2022-го ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» до конца сезона-2021/22 во время зимнего трансферного окна. У клуба есть право выкупа 25-летнего турецкого футболиста за 12 миллионов евро.

20 мая агент хавбека подтвердил, что армейцы и «Лилль» ведут переговоры о вероятном трансфере. В сезоне-2021/22 Языджи забил 8 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 матчах за красно-синих.