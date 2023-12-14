Итог голосования менеджеров при определении лучшего игрока России-2023

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

Представляем итог голосования менеджеров.

Фото «СЭ»