Луценко: «Луис Энрике начнет с первых матчей оправдывать свое нахождение в «Зените»

Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко поделился ожиданиями от игры новичка «Зенита» вингера Луиса Энрике.

«Думаю, что Луис Энрике начнет с первых матчей оправдывать свое нахождение в «Зените». У меня такое предчувствие, что он спокойно вольется в команду. Я надеюсь, что люди, которые платили деньги за Луиса Энрике, детально изучили его», — цитирует Луценко «РБ Спорт».

24-летний бразилец перешел в «Зенит» в января 2025 года из «Ботафого». Сумма трансфера составила составила 33 миллиона евро. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до конца 2028 года.