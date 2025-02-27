Луценко: «Луис Энрике начнет с первых матчей оправдывать свое нахождение в «Зените»
Бывший нападающий «Динамо» Евгений Луценко поделился ожиданиями от игры новичка «Зенита» вингера Луиса Энрике.
«Думаю, что Луис Энрике начнет с первых матчей оправдывать свое нахождение в «Зените». У меня такое предчувствие, что он спокойно вольется в команду. Я надеюсь, что люди, которые платили деньги за Луиса Энрике, детально изучили его», — цитирует Луценко «РБ Спорт».
24-летний бразилец перешел в «Зенит» в января 2025 года из «Ботафого». Сумма трансфера составила составила 33 миллиона евро. Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до конца 2028 года.
Источник: РБ Спорт
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|6
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|19
|
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|4
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|
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|9
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|0
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|5
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|
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|9
|1
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|4
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15
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|9
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|10-22
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|
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|9.10
|19:30
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|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
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|11.10
|16:30
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|11.10
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
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|
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Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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|1
|3
|
|
Илья Рожков
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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