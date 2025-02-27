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Агузаров — о будущем Черчесова: «Только со мной связывались три зарубежных клуба»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Станислав Черчесов.
Фото Getty Images

Алан Агузаров, представитель российского тренера Станислава Черчесова, в интервью «СЭ» рассказал о возможном месте продолжения карьеры специалиста.

— Вы оказываете юридические услуги Станиславу Черчесову. Как-то в интервью он заметил, что контракт с федерацией Казахстана не расторгнут, обсудили это только на словах. Дело затянулось?

— Нет, в контракте все было четко прописано, в течение нескольких дней все было согласовано и подписано достаточно быстро. Черчесов попросил, чтобы информация о прекращении совместной работы со стороны Казахстанской федерации была озвучена так, как есть на самом деле. Будем объективны, решение расстаться исходило от нового руководства федерации.

Можно шаблонно опираться на итоговый результат в группе Лиги наций, но надо быть внутри, чтобы по-настоящему понимать, насколько большую работу Черчесов со своим штабом проделал за совсем короткий промежуток времени. Эта работа однозначно принесла бы свои плоды в отборочном цикле ЧМ-2026, на что и была нацелена в первую очередь. Станиславу Саламовичу досталась сборная, лидеры которой не являются даже игроками стартовых составов своих клубов, притом в не самых сильных чемпионатах. Как за полгода поменять ментальность? Омолодить коллектив? Привести ребят в их текущем состоянии к одному знаменателю и выйти обыгрывать Холанна, Шешко или сборную Австрии, чей состав практически полностью сформирован из игроков бундеслиги? При этом динамика улучшения прослеживалась даже в этих играх.

— За прошедшее время у Черчесова не было предложений?

— За последние две недели только со мной связывались представители трех зарубежных клубов. Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому предложению. Не думаю, что ему сейчас нужен отдых или перезагрузка, но очень важно, куда он идет и зачем. В приоритете у Черчесова всегда Россия, но только борьба за чемпионство. Знаю, что ему очень важно закрыть этот гештальт.

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27 января стало известно об уходе Черчесова с должности главного тренера сборной Казахстана. Ранее он работал в «Ференцвароше», «Легии», «Динамо», «Амкаре», «Тереке», «Жемчужине», «Спартаке» и сборной России.

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Станислав Черчесов
Алан Агузаров
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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