Агузаров — о будущем Черчесова: «Только со мной связывались три зарубежных клуба»

Алан Агузаров, представитель российского тренера Станислава Черчесова, в интервью «СЭ» рассказал о возможном месте продолжения карьеры специалиста.

— Вы оказываете юридические услуги Станиславу Черчесову. Как-то в интервью он заметил, что контракт с федерацией Казахстана не расторгнут, обсудили это только на словах. Дело затянулось?

— Нет, в контракте все было четко прописано, в течение нескольких дней все было согласовано и подписано достаточно быстро. Черчесов попросил, чтобы информация о прекращении совместной работы со стороны Казахстанской федерации была озвучена так, как есть на самом деле. Будем объективны, решение расстаться исходило от нового руководства федерации.

Можно шаблонно опираться на итоговый результат в группе Лиги наций, но надо быть внутри, чтобы по-настоящему понимать, насколько большую работу Черчесов со своим штабом проделал за совсем короткий промежуток времени. Эта работа однозначно принесла бы свои плоды в отборочном цикле ЧМ-2026, на что и была нацелена в первую очередь. Станиславу Саламовичу досталась сборная, лидеры которой не являются даже игроками стартовых составов своих клубов, притом в не самых сильных чемпионатах. Как за полгода поменять ментальность? Омолодить коллектив? Привести ребят в их текущем состоянии к одному знаменателю и выйти обыгрывать Холанна, Шешко или сборную Австрии, чей состав практически полностью сформирован из игроков бундеслиги? При этом динамика улучшения прослеживалась даже в этих играх.

— За прошедшее время у Черчесова не было предложений?

— За последние две недели только со мной связывались представители трех зарубежных клубов. Станислав Саламович, как правило, всегда очень рационально и скрупулезно подходит к каждому предложению. Не думаю, что ему сейчас нужен отдых или перезагрузка, но очень важно, куда он идет и зачем. В приоритете у Черчесова всегда Россия, но только борьба за чемпионство. Знаю, что ему очень важно закрыть этот гештальт.

27 января стало известно об уходе Черчесова с должности главного тренера сборной Казахстана. Ранее он работал в «Ференцвароше», «Легии», «Динамо», «Амкаре», «Тереке», «Жемчужине», «Спартаке» и сборной России.