«Зенит» поздравил Семака с днем рождения

Пресс-служба «Зенита» опубликовала поздравление Сергею Семаку с днем рождения. Главному тренеру команды исполнилось 49 лет.

«Уважаемый Сергей Богданович! Мы от всей души благодарим Вас за огромный вклад в трофеи и награды, завоеванные петербуржцами под Вашим руководством! Желаем новых рекордов и как можно больше ярких и важных побед вместе с сине-бело-голубыми!» — говорится в сообщении.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Вместе с петербургским клубом он стал шестикратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны, а также выиграл пять Суперкубков России.