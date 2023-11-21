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Сегодня, 14:27

Луценко рассказал про драку Мамаева с Семшовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-нападающий «Динамо» и тульского «Арсенала» Евгений Луценко рассказал, как однажды на тренировке подрались Павел Мамаев и Игорь Семшов.

«Нас с Мамаем начали подтягивать в основную команду примерно в одно время. На одной из первых тренировок Паша подрался с Семшовым. Причем из-за какой-то мелкой стычки. Для меня было удивительно: подросток полез на лидера команды. Паша не был безбашенным, но вспыльчивым — всегда», — приводит слова Луценко Sport24.

Луценко выступал за «Торпедо» с 2003 по 2009 год и провел за клуб 113 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.

Мамаев играл за «Торпедо» с 2004 по 2007 год и сыграл 53 матча, забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-597880-eks-igrok-torpedo-rasskazal-pro-draku-mamayeva-s-semshovym-bylo-udivitelno-podrostok-polez-na-lidera-komandy
Евгений Луценко
Павел Мамаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 12
Джон Кордоба

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Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

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 7
П
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Квинси Промес

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Роман Ежов

Крылья Советов

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И К Ж
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