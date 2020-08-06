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«Ловрен быстрее и выносливее Ивановича». Илья Геркус — о звездном новичке «Зенита»

15:40
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
Деян Ловрен. Фото ФК «Зенит»
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус уверен, что Деян Ловрен сможет заменить Бранислава Ивановича в «Зените».

— В минувшем чемпионате «Зенит» был на голову сильнее всех, от ближайшего преследователя оторвался аж на 15 очков. В этом сезоне будет то же самое? - вопрос экс-президенту «Локомотива».

— Не исключено. Да, конкуренты ведут активную работу на трансферном рынке, но «Зенит» слабее точно не стал, всех лидеров удалось сохранить.

— Кроме Ивановича.

— Это как раз не проблема. Ловрен, которого взяли на его место, моложе, быстрее, выносливее. Вы только вдумайтесь — в Россию приехал футболист, который за последний год выиграл с «Ливерпулем» и АПЛ, и Лигу чемпионов, а со сборной Хорватии в 2018-м стал вице-чемпионом мира! «Зенит» можно только поздравить с таким приобретением. (Александр Кружков).

Полностью интервью Ильи Геркуса читайте здесь

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