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Ловчев считает, что «Спартак» может потерять очки в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Спартак» может потерять очки в матче 29-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Способен ли Юран настроить подопечных сотворить сенсацию и отобрать очки у фаворита в гостях? Ничего страшного в том, что во главе «Нижнего Новгорода» встал бывший спартаковец, я не вижу. Думаю, матч получится равным. В теории красно-белые могут даже потерять очки, как они это периодически делают во встречах с уступающими в классе оппонентами. Но для них сейчас самое важное — как можно чаще поражать чужие ворота с учетом всех сложностей в обороне. А так «Спартак» однозначно завоюет медали, вопрос только какие. Об этом пока судить не берусь», — приводит слова Ловчева RT.

Матч «Спартак» — «Пари НН» пройдет в воскресенье, 28 мая. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1153798-lovchev-spartak-pari-nn
Евгений Ловчев
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
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Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Спартак – Пари НН
 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Факел – Кр. Советов
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

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 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Александр Соболев

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