Агент Талаев высказался о будущем нападающего «Торпедо» Стефановича

Футбольный агент Андрей Талаев высказался о будущем своего клиента — 26-летнего российского нападающего «Торпедо» Ильи Стефановича, который пополнил состав команды зимой.

«Сезон не закончился еще, два матча надо сыграть. Илья думает о том, как выиграть предстоящие игры, а не как куда-то перейти. Есть варианты? До конца сезона не готовы рассматривать и обсуждать что-то», — приводит слова Талаева Metaratings.ru.

Стефанович провел за «Торпедо» 12 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Соглашение игрока с московским клубом рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.