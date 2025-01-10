Борис Ротенберг — о коррупционном скандале в российском футболе: «Правоохранительные органы занимаются этим вопросом»

Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг в разговоре с «СЭ» поделился мнением о коррупционном скандале в российском футболе.

«Знаю, что правоохранительные органы занимаются этим вопросом. Нужно дождаться официальных комментариев по этому поводу, только потом можно будет делать выводы. Российский футбол должен быть конкурентоспособен. Уверен, что в будущем у нас все будет хорошо. А если есть какие-то такие моменты, это нужно подправлять с условием российского законодательства», — сказал Ротенберг «СЭ».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.

Дарик Агаларов