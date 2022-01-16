Мостовой оценил переход Смолова в «Динамо»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о переходе нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

«Легко вписаться в команду, когда она наверху турнирной таблицы. Смолов довольно хороший нападающий. «Динамо» играет, если ты играющий и в хорошей форме, то всегда поможешь. Ясно, что есть конкуренция, его надо куда-то вписать. Но он же опытный, поэтому может в любой момент выйти и решить, даже если не в основе», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

12 января Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо». Соглашение игрока с московским клубом рассчитано на 1,5 года с опцией продления еще на один сезон.