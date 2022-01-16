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Сегодня, 11:39

Мостовой оценил переход Смолова в «Динамо»

Виктория Кравченко

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о переходе нападающего Федора Смолова из «Локомотива» в «Динамо».

«Легко вписаться в команду, когда она наверху турнирной таблицы. Смолов довольно хороший нападающий. «Динамо» играет, если ты играющий и в хорошей форме, то всегда поможешь. Ясно, что есть конкуренция, его надо куда-то вписать. Но он же опытный, поэтому может в любой момент выйти и решить, даже если не в основе», — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

12 января Смолов перешел из «Локомотива» в «Динамо». Соглашение игрока с московским клубом рассчитано на 1,5 года с опцией продления еще на один сезон.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-smolov-mozhet-v-lyuboy-moment-vyiyti-i-reshit

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Спартак – ЦСКА
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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