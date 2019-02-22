Лоренсо Мельгарехо: "Должен набрать оптимальные кондиции к официальным встречам"

Нападающий "Спартака" Лоренсо Мельгарехо заявил, что рассчитывает набрать оптимальные кондиции к официальным встречам. 28-летний парагваец в четверг вернулся в общую группу. Он получил частичное повреждение приводящей мышцы левого бедра 6 февраля в товарищеском матче с "Актобе" (2:2).

- Очень рад вернуться к полноценной работе! - приводит слова Мельгарехо официальный сайт "Спартака". - Меня больше ничто не беспокоит, поэтому рассчитываю сыграть в завтрашнем контрольном матче. А к официальным встречам должен набрать оптимальные кондиции. Не так уж много я пропустил, поэтому огромная работа, проделанная ранее на сборах, не пройдет даром.

Команда отлично понимает, какую игру хочет поставить нам главный тренер. Лично мне Олег Георгиевич подсказал много нюансов того, как нужно действовать и обороне, и в атаке.

До возобновления сезона остается несколько дней. Потратим их на доработку деталей, после чего постараемся показать свои лучшие качества в матчах чемпионата России и Кубка страны. Задачи понятны: мы хотим выиграть оба этих турнира!

В текущем сезоне Мельгарехо провел 23 матча за "Спартак", забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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