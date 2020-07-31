Полузащитник Александр Ломовицкий вернулся в «Спартак», сообщила пресс-служба тульского «Арсенала».

22-летний россиянин выступал за «Арсенал» на правах аренды в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола в 27 матчах за туляков.