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Ломовицкий вернулся в «Спартак»

14:07
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Полузащитник Александр Ломовицкий вернулся в «Спартак», сообщила пресс-служба тульского «Арсенала».

22-летний россиянин выступал за «Арсенал» на правах аренды в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола в 27 матчах за туляков.

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