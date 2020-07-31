Ломовицкий вернулся в «Спартак»
14:07
Полузащитник Александр Ломовицкий вернулся в «Спартак», сообщила пресс-служба тульского «Арсенала».
22-летний россиянин выступал за «Арсенал» на правах аренды в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола в 27 матчах за туляков.
????Александр Ломовицкий возвращается в «Спартак»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) July 31, 2020
У 22-летнего полузащитника завершилось арендное соглашение с ПФК «Арсенал».
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