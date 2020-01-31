«Локомотив» вылетел в Катар на второй сбор

«Локомотив» в Twitter сообщил, что команда вылетела в Катар, где проведет второй учебно-тренировочный сбор.

В Дохе москвичи примут участие в Кубке «Париматч Премьер», который пройдет с 1 по 9 февраля. Также в нем сыграют «Ростов», «Спартак» и «Партизан».