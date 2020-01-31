«Локомотив» вылетел в Катар на второй сбор
10:59
«Локомотив» в Twitter сообщил, что команда вылетела в Катар, где проведет второй учебно-тренировочный сбор.
В Дохе москвичи примут участие в Кубке «Париматч Премьер», который пройдет с 1 по 9 февраля. Также в нем сыграют «Ростов», «Спартак» и «Партизан».
На пути в Катар ?? #РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/3rxRF70Omk— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 31, 2020
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