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«Локомотив» вылетел в Катар на второй сбор

10:59
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«Локомотив» в Twitter сообщил, что команда вылетела в Катар, где проведет второй учебно-тренировочный сбор.

В Дохе москвичи примут участие в Кубке «Париматч Премьер», который пройдет с 1 по 9 февраля. Также в нем сыграют «Ростов», «Спартак» и «Партизан».

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