«Локомотив» победил «Уфу» и прервал серию из трех поражений в РПЛ

«Локомотив» домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ победил «Уфу» со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на «РЖД Арене».

Голы забили Контантин Марадишвили (71-я минута) и Джирано Керк (75).

«Локомотив» прервал серию из пяти матчей без побед (3 поражения, 2 ничьи) в РПЛ. Кроме того, у железнодорожников было два поражения в Лиге Европы. Последний раз команда выигрывала 30 октября (над «Нижним Новгородом» — 2:1).

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице и в следующем матче после зимненго перерыва сыграет в гостях с «Краснодаром».

«Уфа» занимает 15-е место и в следующем туре в гостях встретится с «Ахматом».