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«Локомотив» победил «Уфу» и прервал серию из трех поражений в РПЛ

20:54
«Локомотив» домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ победил «Уфу» со счетом 2:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Локомотив» домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ победил «Уфу» со счетом 2:0. Фото fclokomotiv, Twitter
«Локомотив» домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ победил «Уфу» со счетом 2:0. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ победил «Уфу» со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на «РЖД Арене».

Голы забили Контантин Марадишвили (71-я минута) и Джирано Керк (75).

«Локомотив» прервал серию из пяти матчей без побед (3 поражения, 2 ничьи) в РПЛ. Кроме того, у железнодорожников было два поражения в Лиге Европы. Последний раз команда выигрывала 30 октября (над «Нижним Новгородом» — 2:1).

«Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице и в следующем матче после зимненго перерыва сыграет в гостях с «Краснодаром».

«Уфа» занимает 15-е место и в следующем туре в гостях встретится с «Ахматом».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Уфа
Голы
Марадишвили, 71 (1:0), Керк, 74 (2:0)
Локомотив
Худяков Пабло Ненахов (Тикнизян, 50 ) Рыбус Марадишвили Баринов Бабкин Зинович (Черный, 90 ) Рыбчинский (Борисенко, 87 ) Керк Смолов
Уфа
Беленов Плиев Никитин Милетич Ботака-Иобома (Саплинов, 46) Журавлев Фищенко Алиев (Сухов, 84) Мрзляк (Ахатов, 85) Камилов (Голубев, 75) Агаларов
Предупреждения
Баринов 11, Зинович 31, Бабкин 41  -  Ботака-Иобома 39, Мрзляк 52
Судьи
Любимов (Санкт-Петербург) Жвакин (Ленинградская область) Ермаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Мешков (Дмитров) Воронцов (Ярославль) Бобровский (Санкт-Петербург)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

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