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«Краснодар» на своем поле не смог обыграть «Нижний Новгород»

20:53
12 декабря. «Краснодар» — «Нижний Новгород» — 0:0. Фото ФК «Краснодар».
12 декабря. «Краснодар» — «Нижний Новгород» — 0:0. Фото ФК «Краснодар».
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«Краснодар» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Краснодар» набрал 29 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Правда, команду может обойти «Сочи», у которого есть игра в запасе.

«Нижний Новгород» набрал 19 очков и идет на 13-е месте, обойдя в турнирной таблице «Ростов».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 18-й тур
12 дек, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
0:0
Нижний Новгород
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Спаич (Стоцкий, 65 ) Чернов Ионов (Рейхмен, 83 ) Классон Якимов Сперцян Кривцов Ильин (Апеков, 83 )
Нижний Новгород
Нигматуллин Масоэро Юлдошев Миладинович Гоцук Козлов Горбунов (Пенчиков, 88) Шарипов (Сапета, 69) Калинский Балай (Косарев, 83) Сулейманов
Предупреждения
Сорокин 23, Мартынович 40, Классон 76, Апеков 90  -  Миладинович 61, Балай 74, Сапета 90
Судьи
Кукуляк (Калуга) Богданов (Верея) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Турбин (Дмитров) Кобзев (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 18-й тур, расписание и результаты матчей: «Динамо» — «Зенит», «Сочи» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры