«Краснодар» на своем поле не смог обыграть «Нижний Новгород»
«Краснодар» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча закончилась со счетом 0:0.
«Краснодар» набрал 29 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. Правда, команду может обойти «Сочи», у которого есть игра в запасе.
«Нижний Новгород» набрал 19 очков и идет на 13-е месте, обойдя в турнирной таблице «Ростов».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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