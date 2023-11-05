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Сегодня, 20:30

«Локомотив» — «Спартак»: Кукуян удалил Хлусевича только через минуту после фола. Почему?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фол Даниила Хлусевич на Антоне Миранчуке.

На 37-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» Даниил Хлусевич лишил Антона Миранчука явной возможности забить гол, сбив соперника, выбегавшего один на один с вратарем.

Произошло это до штрафной площади красно-белых. Арбитр Павел Кукуян правильно зафиксировал фол и назначил штрафной удар.

Однако затем он почему-то ждал больше минуты, чтобы применить дисциплинарную санкцию. Похожим образом вел себя недавно судья Владислав Безбородов — в игре 13-го тура «Факел» — «Спартак» (2:0) он тоже достал карточку только через минуту после фола другого спартаковца — Срджана Бабича.

Артем Дзюба и&nbsp;Квинси Промес. «Локомотив» — «Спартак»: Хлусевич удален. Онлайн-трансляция матча

Антон Миранчук
Даниил Хлусевич
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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ЦСКА

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Квинси Промес

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И К Ж
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 11 1 3
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