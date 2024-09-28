Началась прямая трансляция матча 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак». Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 16.30.

Дерби «Локомотив» — «Спартак» в прямом эфире показывает федеральный канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Также игру можно смотреть в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала, контент сервисов доступен по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Ключевые события игры «Локомотив» — «Спартак» также доступны в нашем матч-центре.