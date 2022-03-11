«Ахмат» удалил свою страницу в Instagram

«Ахмат» удалил свой аккаунт в Instagram. При поиске клуба в социальной сети высвечивается сообщение «К сожалению, эта страница недоступна».

Грозненская команда размещала в Instagram свой фото и видеоконтент. Количество подписчиков «Ахмата» насчитывало около 73 тысяч.

Ранее появилась информация, что Instagram будет заблокирован на территории России 14 марта.

«Ахмат» занимает 7-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 30 очками.