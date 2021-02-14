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«Динамо» подписало новый контракт с Захаряном

16:35
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«Динамо» и полузащитник Арсен Захарян достигли соглашения о заключении нового контракта, информирует сайт клуба 14 февраля. Он рассчитан до конца сезона-2023/24.

Захарян начинал заниматься футболом в Самаре, а в 2017 году перешел в Академию «Динамо» имени Льва Яшина. В текущем сезоне 17-летний хавбек с 8 голами является лучшим бомбардиром «Динамо-2». В ноябре 2020 года дебютировал в главной команде в матче с «Тамбовом».

За юношескую сборную России провел 25 игр и забил 5 мячей.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=16180

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