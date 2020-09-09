«Локомотив» провел встречу с представителями судейского комитета РФС

Состоялась встреча «Локомотива» с представителями судейского комитета РФС. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. Встреча прошла на клубной базе в Баковке.

Сегодня в Баковке состоялась встреча с представителями судейского комитета @rfsruofficial



Игрокам и тренерам рассказали об изменениях в футбольных правилах, а также о работе VAR. pic.twitter.com/3zO0RFISiv — «Локомотив» (@fclokomotiv) September 9, 2020

Игрокам и тренерам рассказали об изменениях в футбольных правилах, а также о работе ВАР. «Локомотив» занимает восьмое место в Тинькофф чемпионате России. Команда набрала восемь очков в шести матчах.