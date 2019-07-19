"Локомотив" продлил контракт с Гильерме на три года

"Локомотив" продлил контракт с вратарем и капитаном команды Гильерме, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на три года.
⚡️ «Локомотив» продлил соглашение с Гилерме ещё на три года!— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 19 июля 2019 г.
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– Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс, – сказал Гильерме. – У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью "Локо". Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!
– Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас! – отметил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе. – Гильерме – сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гильерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!
Гильерме защищает цвета "Локо" с середины сезона-2007. Его предыдущее соглашение было рассчитано до конца 2019 года, интерес к основному голкиперу сборной России проявлял "Спартак".