«Локомотив» призвал всех оставаться дома, показав пустой стадион под песню Лещенко

«Локомотив» опубликовал видео с призывом во время пандемии коронавируса? оставаться дома. В ролике показаны пустые трибуны стадиона «Черкизово» по песню Льва Лещенко.

— Пожалуйста, оставайтесь дома. Оставайтесь с «Локомотивом», — говорится в сообщении.

?Напомним, что Лев Лещенко заболел коронавирусом. У него началась двусторонняя пневмония.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.