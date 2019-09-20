«Локомотив» поздравил Жемалетдинова с 23-летием
12:35
«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения нападающего Рифата Жемалетдинова. Ему исполнилось 20 сентября 23 года.
— С пяти лет вместе с «Локо»! — говорится в сообщении железнодорожников в официальном Twitter. — Желаем не останавливаться на достигнутом, Рифат!
С пяти лет вместе с «Локо» ?— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 20, 2019
Желаем не останавливаться на достигнутом, Рифат! ? #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/lxfgvGNo9g
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