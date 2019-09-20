«Локомотив» поздравил Жемалетдинова с 23-летием

«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил с днем рождения нападающего Рифата Жемалетдинова. Ему исполнилось 20 сентября 23 года.

— С пяти лет вместе с «Локо»! — говорится в сообщении железнодорожников в официальном Twitter. — Желаем не останавливаться на достигнутом, Рифат!