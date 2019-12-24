Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу
21:54
«Локомотив» в своем Twitter поздравил со свадьбой полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.
«Наши поздравления новоиспеченной семье», — говорится в сообщении.
Наши поздравления новоиспечённой семье ?? https://t.co/7vzOWDE8Ac— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 24, 2019
Польский футболист опубликовал в соцсети фотографию с супругой.
«Волшебное Рождество по особой причине, — написал футболист. — Миссис и Мистер Крыховяк. Счастливого Рождества».
Жена Крыховяка — французская модель Селия Яунат. С ней он познакомился в период выступлений за «Реймс».
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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