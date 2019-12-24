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Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу

21:54
Миссис и Мистер Крыховяк.
Миссис и Мистер Крыховяк.
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«Локомотив» в своем Twitter поздравил со свадьбой полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.

«Наши поздравления новоиспеченной семье», — говорится в сообщении.

Польский футболист опубликовал в соцсети фотографию с супругой.

«Волшебное Рождество по особой причине, — написал футболист. — Миссис и Мистер Крыховяк. Счастливого Рождества».

Жена Крыховяка — французская модель Селия Яунат. С ней он познакомился в период выступлений за «Реймс».

Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv/status/1209545824365088768

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