Гжегож Крыховяк сыграл свадьбу

«Локомотив» в своем Twitter поздравил со свадьбой полузащитника команды Гжегожа Крыховяка.

«Наши поздравления новоиспеченной семье», — говорится в сообщении.

Наши поздравления новоиспечённой семье ?? https://t.co/7vzOWDE8Ac — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) December 24, 2019

Польский футболист опубликовал в соцсети фотографию с супругой.

«Волшебное Рождество по особой причине, — написал футболист. — Миссис и Мистер Крыховяк. Счастливого Рождества».

Жена Крыховяка — французская модель Селия Яунат. С ней он познакомился в период выступлений за «Реймс».