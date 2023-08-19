«Локомотив» повторил рекордную голевую серии в чемпионате России

«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в 5-м туре РПЛ и забил в 20-м матче лиги подряд.

Как сообщает Opta, это повторение рекордной голевой серии железнодорожников в чемпионате России. В 1994-1995 годах «Локомотив» тоже забил в 20 играх подряд.

«Локомотив» с 6 баллами занимает девятою строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда 27 августа в гостях сыграет с «Сочи».