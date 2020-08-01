«Локомотив» показал форму на новый сезон

Вместе с @adidasfootball готовы к сезону ??



Теперь уже официально — новая форма «Локо» сезона 20/21!



Приобрести её уже сейчас можно здесь: https://t.co/BDsCHbrKc6#готовыкспорту pic.twitter.com/7JjoCAoSiC