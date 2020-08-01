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«Локомотив» показал форму на новый сезон

09:57
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«Локомотив» презентовал новые домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2020/21.

Домашний комплект включает в себя футболку зеленого цвета и шорты красного цвета. Гостевой комплект — полностью белый со спонсорскими вставками красного цвета.

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