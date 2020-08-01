«Локомотив» показал форму на новый сезон
09:57
«Локомотив» презентовал новые домашний и гостевой комплекты формы на сезон-2020/21.
Домашний комплект включает в себя футболку зеленого цвета и шорты красного цвета. Гостевой комплект — полностью белый со спонсорскими вставками красного цвета.
Вместе с @adidasfootball готовы к сезону ??— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 1, 2020
Теперь уже официально — новая форма «Локо» сезона 20/21!
Приобрести её уже сейчас можно здесь: https://t.co/BDsCHbrKc6#готовыкспорту pic.twitter.com/7JjoCAoSiC
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