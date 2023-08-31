«Локомотив» подтвердил переход Конти в «Колон»
Пресс-служба «Локомотива» подтвердила, что защитник команды Херман Конти на правах аренды перешел в «Колон».
Арендное соглашение 29-летнего игрока с аргентинским клубом рассчитано до июня 2024 года и предусматривает опцию выкупа трансфера.
Конти является воспитанником «Колона». В январе 2023 года он перешел в «Локомотив» из «Бенфики». Аргентинец провел за железнодорожников 5 матчей, в которых отметился 1 результативной передачей.
«Колон» на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Аргентины, имея в активе 6 очков.
Источник: https://t.me/fclokomotiv/14543
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|
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|6
|4
|1
|1
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|13
|
4
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|6
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|2
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|11
|
5
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|6
|3
|2
|1
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|11
|
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|6
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|1
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|10
|
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|6
|3
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|10
|
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|6
|2
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|
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|6
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|1
|3
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|
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|2
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|3
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|7
|
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|2
|0
|4
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|
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|1
|3
|2
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|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
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|6
|1
|0
|5
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|3
|
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|Оренбург
|6
|0
|2
|4
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
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ЖК
|Г
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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