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7 сентября, 15:23

«Локомотив» подписал четырехлетний контракт с Кузьмичевым

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Иван Кузьмичев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба московского клуба. Срок контракта 21-летнего футболиста рассчитан на 4 года.

В «Локомотиве» защитник будет играть под 20-м номером.

«Приветствуем нового «железнодорожника» и желаем успехов и побед в составе нашей команды!» — говорится в сообщении.

Кузьмичев перешел в «Урал» из тольяттинской «Лады» в январе 2020 года. В сезоне-2022/23 21-летний россиянин принял участие в 7 матчах команды из Екатеринбурга и не отличился результативными действиями.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Урал
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 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
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 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
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 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
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 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
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 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
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 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
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 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
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