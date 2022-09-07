«Урал» и «Локомотив» согласовывали трансфер защитника Кузьмичева

Как ранее сообщал «СЭ», «Урал» и «Локомотив» согласовали трансфер защитника Ивана Кузьмичева в московский клуб, сообщает пресс-служба уральского клуба. Футболист уже покинул Екатеринбург.

Кузьмичев перешел в «Урал» из тольяттинской «Лады» в январе 2020 года. В сезоне-2022/23 21-летний россиянин принял участие в 7 матчах команды из Екатеринбурга и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кузьмичева в 800 тысяч евро.