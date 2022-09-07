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7 сентября, 15:34

Агент Кузьмичева рассказал, почему футболист не перешел в «Спартак»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Иван Кузьмичев.
Фото Global Look Press

Агент защитника Ивана Кузьмичева Валериюс Мижигурскис рассказал, почему футболист не перешел в «Спартак».

— Сообщалось об интересе к Кузьмичеву со стороны «Спартака» и «Динамо». Почему в итоге был сделан выбор в пользу «Локомотива»?

— Интересовались Ваней все ведущие российские клубы, за исключением ЦСКА и «Краснодара». «Локомотив» же, во-первых, начал следить за игроком раньше всех — буквально после первых трех его матчей в РПЛ. А во-вторых, сделал наиболее конкретное предложение, — сказал «СЭ» Мижигурскис.

7 сентября 21-летний футболист подписал с «Локомотивом» контракт на 4 года. Защитник будет играть под 20-м номером.

В сезоне-2022/23 Кузьмичев принял участие в 7 матчах «Урала» и не отличился результативными действиями.

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ФК Локомотив (Москва)
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
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 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
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 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
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Химки – Кр. Советов
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 - : -
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 - : -
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П
Хесус Мануэль Медина

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И К Ж
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